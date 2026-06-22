Kältebus in Wedding angezündet – Täter soll in Psychiatrie!

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Kältebus-Brand in Berlin will die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie einweisen lassen.

Von Andreas Rabenstein

Berlin - Nach der Brandstiftung an einem Kältebus in Berlin will die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter dauerhaft in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus unterbringen.

Das Fahrzeug geriet am Neujahrstag in Vollbrand.
Das Fahrzeug geriet am Neujahrstag in Vollbrand.  © Sebastian Gollnow/dpa

Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der inzwischen 41-jährige Mann wegen einer schweren psychischen Erkrankung bei der Tat schuldunfähig gewesen sein könnte, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Sie beantragte daher ein Sicherungsverfahren vor dem Landgericht. 

Der Mann soll am Nachmittag des Neujahrstages 2026 in der Lehrter Straße in Berlin-Moabit mit einem Feuerzeug und Brandbeschleuniger den Kältebus angezündet haben.

Kollegin bei Betriebsausflug begrapscht: Anklage gegen Polizist erhoben
Gerichtsprozesse Berlin Kollegin bei Betriebsausflug begrapscht: Anklage gegen Polizist erhoben

Die Fahrzeugfront geriet vollständig in Brand, wodurch der Bus unbenutzbar wurde und ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstand.

Zeugen hatten den betrunkenen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen, er befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Berlin: