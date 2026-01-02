Schon wieder Kältebus in Berlin abgefackelt: Polizei nimmt Betrunkenen fest

Berlin - Schon wieder hat in Berlin am Donnerstagnachmittag ein Kältebus der Stadtmission gebrannt. Diesmal konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Am 28. Dezember hatte in Berlin schon einmal ein Kältebus gebrannt. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Laut Polizei beobachteten zwei Zeugen gegen 14.30 Uhr einen Mann, der verdächtig an einem auf dem Parkplatz in der Lehrter Straße in Moabit abgestellten Bus hantierte.

Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter des Vereins reagierten sofort, hielten den mutmaßlichen Brandstifter fest.

Weiterhin konnten sie das Feuer sogar selbst löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Trotzdem wurde der Bus durch die Flammen massiv beschädigt.

Die Polizei nahm den 43 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille. Der Mann kam zur Blutentnahme ins Polizeigewahrsam und wurde anschließend an ein Brandkommissariat des LKA überstellt.