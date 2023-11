Kriegen Berliner Beamte den Hals nicht voll? Diese Klage dürfte für Kopfschütteln sorgen

Dem Berliner Verwaltungsgericht liegen mehrere Klagen von Beamten gegen die "soziale Kappung" der sogenannten Hauptstadtzulage vor. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Von der Verdienstzulage, in Höhe von 150 Euro pro Monat, profitieren Berliner Beamte bereits seit dem 1. November 2020. Allerdings "nur" bis zur Besoldungsstufe A 13, in der man in der Spree-Metropole monatlich zwischen 4310,46 Euro und 4977 Euro brutto verdient.

Dieser Bonus soll dem Land Berlin die Personalgewinnung erleichtern. Alle Staatsdiener, die mehr verdienen, sind davon per Gesetz aber ausgeschlossen, was als eine Art "soziale Kappung" dient.



Bei mehr als 4977 Euro Verdienst sollten 150 Euro mehr oder weniger den Kohl ja eigentlich nicht fett machen - könnte man denken - aber weit gefehlt, denn beim Verwaltungsgericht sind zahlreiche Verfahren anhängig, die sich mit der Hauptstadtzulage befassen.

Einer der Kläger ist Magistratsdirektor in einem Berliner Bezirksamt und fällt somit unter die Besoldungsgruppe A 15, das heißt, er kassiert monatlich ohnehin schon zwischen 5566,42 Euro und 6220,57 Euro.