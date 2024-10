Nach grausamem Tod ihrer kranken Mutter: Tochter muss sich vor Gericht verantworten!

Seit November 2023 sei das Pärchen seiner übernommenen Pflegeaufgabe nicht mehr nachgekommen. © Jens Kalaene/dpa

Rund neun Monate nach dem Tod der Frau stehen ihre Tochter und deren Ehemann vor dem Berliner Landgericht. Die 37-Jährige gab zu, "sehr viel falsch gemacht" zu haben. Sie habe den Zustand ihrer Mutter nicht wahrgenommen.

Es sei jedoch nicht böswillig geschehen. Der 43-Jährige schilderte Überforderung und sagte, ihr Leben sei damals "völlig außer Kontrolle geraten".

Die Staatsanwaltschaft legt dem Paar Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Seit November 2023 seien sie ihrer übernommenen Pflegeaufgabe nicht mehr adäquat nachgekommen und hätten die seit Jahren an Multipler Sklerose erkrankte 62-Jährige, die in der Wohnung der Angeklagten in Berlin-Pankow lebte, "böswillig vernachlässigt", so die Anklage.

Die Leiden der bettlägerigen Frau hätten sie missachtet, gleichgültig und aus gefühlloser Gesinnung.