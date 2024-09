Nach Todes-Schuss an Grenzübergang: Prozess gegen Ex-Stasi-Mitarbeiter nähert sich Ende

Berlin - Der Prozess gegen einen Ex-Stasi-Mitarbeiter zu einem tödlichen Schuss am früheren DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße neigt sich dem Ende zu.

Nach derzeitiger Planung des Landgerichts Berlin könnten die Plädoyers am 7. Oktober gehalten werden, wie der Vorsitzende Richter Bernd Miczajka bekannt gab.

Der Angeklagte, damals Oberleutnant, soll am 29. März 1974 den 38-jährigen Polen Czesław Kukuczka am Grenzübergang Friedrichstraße aus zwei Meter Entfernung gezielt von hinten in den Rücken geschossen haben.

Die Verteidigerin des Mannes hatte zu Prozessbeginn erklärt, ihr Mandant bestreite die Vorwürfe.