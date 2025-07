Opa zu Tode geprügelt: Ist der angeklagte Enkel schuldfähig?

Am Dienstag hat der Prozess gegen den 24-jährigen Angeklagten vor dem Landgericht Berlin begonnen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der 24-Jährige soll seinen Großvater durch Schläge und Tritte tödlich verletzt haben. Anschließend habe er in der Wohnung in Berlin-Marzahn auch seine 84-jährige Großmutter angegriffen. Einer seiner beiden Verteidiger sagte, sein Mandant bereue die Tat und wünsche sich, dass sie nie geschehen wäre.

Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung eine unbefristete Unterbringung des 24-jährigen Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Er soll am 8. Februar dieses Jahres zu seinen Großeltern in die Lea-Grundig-Straße gefahren seien. Sie hätten ihm nach Mitternacht geöffnet. Der Enkel habe seinen ihm körperlich unterlegenen Opa angriffen, um ihn zu töten, so die Staatsanwältin. "Er richtete seine Schläge und Tritte vorrangig gegen den Kopf." Der 88-Jährige sei innerhalb kurzer Zeit noch am Tatort gestorben.

Der 24-Jährige habe auch die Großmutter geschlagen und getreten. Die 84-Jährige habe unter anderem eine Mittelgesichtsfraktur erlitten. Weil Polizisten klingelten, habe der Enkel von der Seniorin abgelassen und sei über den Balkon geflohen.