Pflegebedürftige Ehefrau "aus Liebe" erstickt: Urteil gegen überforderten 78-Jährigen gefallen

Das Landgericht ging von einer verminderten Steuerungsfähigkeit aus.

Der Pensionär wurde am Montag des Totschlags in einem minderschweren Fall schuldig gesprochen.

Der Angeklagte, der sich aufopferungsvoll um die 79-Jährige gekümmert hatte, habe einerseits seine kranke Frau erlösen wollen und zum anderen aus Überforderung keinen Ausweg gesehen, hieß es im Urteil des Landgerichts Berlin. Es sei ihm nicht gelungen, angemessene Unterstützung zu organisieren.

Am 31. Mai 2022 hatte er seine Frau, deren körperlicher und geistiger Zustand sich seit 2021 stark verschlechtert hatte, in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Hakenfelde mit einem Kissen erstickt.

Nach der Tat schrieb der deutsche Angeklagte einen Abschiedsbrief an die gemeinsame Tochter und bat sie darin um Verzeihung. Er informierte dann telefonisch die Polizei und öffnete die Tür der im dritten Stock gelegenen Wohnung, bevor er über das Balkongeländer sprang. Sanitäter retteten ihn.

Der Angeklagte hatte gestanden. Er und seine aus Norwegen stammende Frau hätten 40 wunderbare Jahre erlebt, schilderte der Senior.