Er wollte seine Frau und Tochter umbringen: Familienvater schildert Tat im Wahn

Am 13. Mai geht der Prozess vor dem Berliner Landgericht weiter. (Archivbild) © Joerg Carstensen/dpa

Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Der 33-Jährige habe die 38 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen und gewürgt, als sie arg- und wehrlos im Bett lag.

Auch das Mädchen soll er einige Sekunden gewürgt haben. Der Angeklagte hat zu Prozessbeginn am Montag die Attacke zugegeben und eine Tat unter Wahnvorstellungen geschildert. Er liebe seine Frau und seine Tochter über alles. "Ich bin froh, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut geht."

Der 33-jährige Deutsche hatte seine Frau laut Anklage in der Nacht zum 4. September 2023 zunächst mit einem Küchenmesser durch einen Stich in den Rücken verletzt.

Sie habe zum Schutz die Arme erhoben. Anschließend habe er erst die Frau, dann auch die gemeinsame Tochter gewürgt.

Der Mann habe am Abend zuvor darauf bestanden, dass das Mädchen im Ehebett schlafe, heißt es in der Anklage. Seine Frau sei es gelungen, ihm das Messer abzunehmen und seinen Griff an den Hals der Tochter zu lösen. Schließlich habe der Mann ein Messer gegen sich selbst gerichtet.