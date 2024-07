Schlafende Studentin vergewaltigt: Urteil gegen Bolt-Fahrer gefallen!

Immer wieder habe er N. per Mail kontaktiert, bat sie um Entschuldigung - ohne Antwort. K. bot 2000 Euro Schmerzensgeld an, was die Richterin abwies. Die Geschädigte habe daran kein Interesse.

Über seinen Verteidiger ließ der zweifache Vater verkünden: Er wisse, dass er die Vergangenheit nicht ändern könne, aber die Zukunft. Was sie durchmachte, sei "der schlimmste Albtraum ihres Lebens" gewesen, wird K. in der verlesenen Erklärung zitiert.

Bei Bolt handelt es sich um einen Fahrdienstvermittler. (Symbolbild) © Denis Zielke/TAG24

Das war passiert: Am 20. April buchte N. nach einer Kneipentour in Berlin-Mitte in der Nacht via App einen Wagen beim Fahrdienstvermittler Bolt - und schlief direkt ein.

K. fuhr die junge Frau zunächst zu ihrer WG in Neukölln. Dort telefonierte der 34-Jährige viel. Worum es ging? Völlig ungeklärt. Dann steuerte er den Wagen weiter zu einem abgelegenen Parkplatz am Treptower Park, wo er die schlafende Studentin vergewaltigte.

Zuvor schickte er ein Selfie mit ihr an einen Kontakt - mutmaßlich seinen Bruder. Dessen Reaktion: Lach-Emojis! Zudem soll der Empfänger ein Video gefordert haben. Was wir wissen: K. machte Fotos vom Intimbereich der hilflosen Schwedin.

N. konnte völlig aufgelöst einen Zeugen herüberwinken, der den Notruf wählte. Zu einem alarmierten Polizisten habe K. gesagt: "Das Mädchen wollte das." Zu seiner Entschuldigung brachte K. an, dass ihm die 20-Jährige "optisch gut gefallen" habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.