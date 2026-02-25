Schlafenden Vater mit Hammer und Jagdmesser getötet? Sohn will aussagen

Berlin - Ein 50-Jähriger soll seinen 80-jährigen Vater in Berlin-Buch im Schlaf mit einem Hammer geschlagen und dann mit einem Jagdmesser auf ihn eingestochen haben. Jetzt will er aussagen.

Nach einem spektakulären Mordfall in Berlin-Buch hat der Prozess am Landgericht begonnen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Rund fünf Monate nach dem tödlichen Angriff steht der Sohn vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf heimtückischen Mord.

Der Verteidiger kündigte zu Prozessbeginn an, dass sich sein Mandant am zweiten Verhandlungstag am 27. Februar umfassend äußern werde.

Der Angeklagte soll sich in der Nacht zum 14. September 2025 mit einem ihm überlassenen Schlüssel in die Wohnung seines Vaters in Berlin-Buch geschlichen haben. Dem schlafenden Mann versetzte er laut Anklage zunächst mit einem Zimmermannshammer mehrere wuchtige Schläge gegen den Kopf. Anschließend habe er mit einem Jagdmesser wiederholt auf den Vater eingestochen.

Der 50-jährige Deutsche soll einige Tage nach dem Angriff die Polizei angerufen und mitgeteilt haben, seinen Vater getötet zu haben. Polizisten suchten die Adresse auf und fanden eine Leiche.