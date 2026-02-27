Tödliche Attacke mit Eisenstange und Messer: Gericht verkündet Urteil

Berlin - Ein Mann meldet sich bei der Polizei und gesteht eine schwere Tat. Wenig später finden Ermittler einen 48-Jährigen tot in seiner Wohnung in Berlin-Mitte . Jetzt hat das Gericht sein Urteil gesprochen.

Ein 43-Jähriger hat einen anderen Mann in seiner Wohnung lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das Berliner Landgericht sprach den 43-Jährigen des Mordes schuldig und verurteilte ihn zu neun Jahren Haft. Er habe seinen Bekannten heimtückisch mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen und ihn dann mit einem Messer attackiert. "Er wollte ihn unbedingt töten", sagte die Vorsitzende Richterin Jana Jura.

Der aus Litauen stammende 43-Jährige hatte sich kurz nach dem Geschehen am 27. September vorigen Jahres der Polizei gestellt. Er hatte sich zu einem Polizeiabschnitt begeben und mitgeteilt, einen anderen Mann in dessen Wohnung in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte schwer verletzt zu haben.

Ein Notarzt konnte dort nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen. Nach drei Schlägen mit einer Eisenstange habe der Angeklagte achtmal mit einem Messer in den Rücken und die Flanke des Bekannten eingestochen, hieß es im Urteil.

Das Opfer habe auf dem Bett gelegen und sei ohne Chance gewesen.