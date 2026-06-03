Gericht bestätigt: Corona-Soforthilfen dürfen zurückgefordert werden

Berlin - Jetzt ist es offiziell: Brandenburger Unternehmer müssen Corona-Hilfen zurückzahlen, wie das Oberverwaltungsgericht entschied.

Das Oberverwaltungsgericht hat über die Rückzahlung der Corona-Hilfen entschieden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Das gilt, wenn der befürchtete Geldengpass am Ende gar nicht eingetreten ist, wie das Gericht mitteilte.

Aus den Bewilligungsbescheiden könnten die Unternehmen erkennen, dass die Hilfen genau dafür gedacht waren, einen solchen Engpass in den nächsten drei Monaten zu verhindern.

Geklagt hatten Unternehmer, die Ende März 2020 bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Soforthilfe beantragt hatten.

Damals entschied die Bank nach einer Förderrichtlinie vom 24. März 2020. Kurz darauf wurde diese durch eine neue Richtlinie vom 31. März 2020 ersetzt – an den Voraussetzungen für die Auszahlung änderte sich laut Gericht aber kaum etwas.