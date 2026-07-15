Polizei fand seine Partnerin nackt neben geschmücktem Weihnachtsbaum: Tottreter muss lange hinter Gitter

Potsdam - Das Landgericht Potsdam hat einen 53-Jährigen wegen Totschlags zu zwölf Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil er seine Partnerin an Weihnachten 2025 in Ludwigsfelde getötet hat.

Der Brandenburger war nach Angaben des Gerichts während der Tat betrunken. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Das teilte eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage mit. Der Verurteilte soll die Frau zu Weihnachten in ihrer Wohnung so schwer durch Tritte und Schläge traktiert haben, dass sie an den Verletzungen starb.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Totschlags in besonders schwerem Fall beantragt, wie das Gericht mitteilte.

Die Verteidigung habe auf acht Jahre plädiert.

Der Mann war nach Angaben des Gerichts während der Tat betrunken.