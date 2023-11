Notorischer Fahrrad-Dieb aus Potsdam muss mehrere Jahre in den Knast

Potsdam - In Potsdam ist ein notorischer Fahrrad-Dieb (37) vom Amtsgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Nach dem Prozess wurde der Verurteilte unverzüglich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizeidirektor Christian Hylla sprach von einem "großen Erfolg" bei der Bekämpfung von Fahrrad-Diebstählen in der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Mit einer höheren Präsenz von Einsatzkräften an bei Dieben beliebten Hotspots und zusätzlichen Streifen in Zivil gelang es der Polizei in Potsdam im vergangenen Jahr, die 38,3 Prozent der Fahrrad-Diebstähle aufzuklären.