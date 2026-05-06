Sächsischer Polizist bei Verfolgungsjagd getötet: Angeklagter verurteilt

Cottbus/Dresden - Nach dem Tod eines Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) bei einer Verfolgungsjagd in Brandenburg ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Nach dem Tod eines Dresdner Polizisten bei einer Verfolgungsjagd in Brandenburg ist der Angeklagte verurteilt worden. © Patrick Pleul/dpa

Das Landgericht in Cottbus befand ihn eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge für schuldig.

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