Schwule mit Dating-Falle in Hinterhalt und gelockt und verprügelt: Junge Bande kassiert Haftstrafen

Frankfurt (Oder) - Vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) sind mehrere junge Männer und Jugendliche wegen schwerer Raubtaten gegen Schwule zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Die Angeklagten mussten sich vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) vertreten. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Ein 19-Jähriger wurde vom Gericht zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt.

Er hatte mit den Taten gegen seine Bewährungsauflagen aus einer anderen Straftat verstoßen.

Ein 20 Jahre alter Mittäter soll nun für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Zwei andere Täter erhielten Bewährungsstrafen, einer eine Verwarnung.

Die fünf Angeklagten sind zwischen 20 und 16 Jahren alt.

Sie hatten bei Dating-Apps Profile eingerichtet und mit den Profilen gezielt homosexuelle Männer angeschrieben, ihnen Interesse vorgetäuscht und sie dann an entlegene Orte gelockt.

Dort haben sie ihre Opfer verprügelt, beraubt und erniedrigt. Sie haben ihre Taten dabei regelmäßig gefilmt. Vor Gericht räumten die Angeklagten ihre Taten ein.