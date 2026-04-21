Prozess um getöteten Dresdner Polizisten: Aussage vom Angeklagten erwartet

Cottbus - Am Mittwoch wird der Prozess um den bei einer Verfolgungsjagd getöteten Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa (†32) vor dem Landgericht in Cottbus fortgesetzt. Dabei könnte sich der Angeklagte Dawid K. (27) zu den Vorwürfen äußern.

Das Gericht rechnet im Mordprozess um den getöteten Polizisten mit einer Einlassung des Angeklagten. © Patrick Pleul/dpa

Es werde eine Einlassung des 27-Jährigen zur Sache erwartet, teilte ein Sprecher des Gerichts mit.

Zudem sollen der gerichtsmedizinische und der psychologische Sachverständige gehört werden.

K. soll im Januar 2025 bei einer Verfolgungsjagd in Südbrandenburg den 32 Jahre alten Polizisten mit seinem Wagen erfasst und getötet haben. Der Fall hatte bundesweit zu Anteilnahme geführt.