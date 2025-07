Zwei Menschen mit Messer getötet: Urteil fällt schon am zweiten Prozesstag

Neuruppin/Casekow - Nach den tödlichen Messerangriffen in Casekow in der brandenburgischen Uckermark wird der Beschuldigte auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Der Mann soll seiner 19 Jahre alten Ex-Freundin im Januar in der kleinen Gemeinde Casekow zwischen Schwedt/Oder und Prenzlau mit einem Messer in die Brust gestochen und sie dabei lebensbedrohlich verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dieses Urteil fiel schon am zweiten Prozesstag am Landgericht Neuruppin. Die Kammer gehe aufgrund einer schizophrenen Erkrankung von einer gänzlichen Schuldunfähigkeit aus, teilte das Gericht mit.

Nach der Bluttat vor einem halben Jahr sicherten Polizisten Spuren am Tatort. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Zuvor soll er deren 16 Jahre alten Bruder und die 26 Jahre alte Lebensgefährtin ihres Vaters getötet haben. Nach der Tat hat er demnach versucht, sich selbst durch Messerstiche und einen Sprung aus einem Fenster in rund vier Metern Höhe das Leben zu nehmen.



Am Abend zuvor hatte die junge Frau den Angaben zufolge die rund zweimonatige Beziehung zum Beschuldigten beendet und ihn aufgefordert, auszuziehen. Zu der Zeit lebte er mit der Frau, ihrem Bruder, ihrem Vater und dessen Freundin zusammen.



Nach dem Angriff schaffte die 19-Jährige es, sich in die Wohnung ihrer Großmutter in der Nähe zu retten, wie es von der Staatsanwaltschaft weiter hieß. Dort sei sie von Rettungskräften reanimiert worden. Ihr Bruder und die 26-Jährige starben noch am Tatort.

Ein jüngerer Bruder des Beschuldigten sagte vor Gericht aus, dass der Beschuldigte ihm von dem Gefühl einer zweiten Persönlichkeit berichtet hatte. Demnach gebe es "das Gute" im normalen Alltag und "das Böse" in Phasen. Zudem habe er von Stimmen in seinem Kopf erzählt, die er mit lauter Musik und Meditation versucht habe, zu verdrängen.

Der Mann habe Medikamente bekommen und sei auch kurzzeitig in therapeutischer Behandlung gewesen, berichtete sein Bruder. Wie regelmäßig der Beschuldigte seine Tabletten nahm, blieb unklar.