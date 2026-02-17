Attacke im Edeka: Chemnitzer machte der Ex das Leben zur Hölle

Chemnitz - Offenbar verwand ein Chemnitzer (40) nicht, dass seine Ex-Freundin einen neuen Partner hatte. Also machte er laut Staatsanwaltschaft den beiden das Leben zur Hölle. So soll er das Pärchen unter anderem mit einem Regenschirm malträtiert und die Wohnung seiner Ex zerlegt haben.

Auf diesem Edeka-Parkplatz soll es zur Regenschirm-Attacke gekommen sein. © Kristin Schmidt

Die Liste der Delikte, für die sich der 40-Jährige seit Montag am Chemnitzer Amtsgericht verantworten muss, ist lang: Dem arbeitslosen Chemnitzer werden Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch und andere Straftaten zur Last gelegt. Die Taten ereigneten sich laut Staatsanwaltschaft von Dezember 2024 bis April 2025.

So suchte er seine Ex und deren Lebensgefährten im Edeka in der Flemmingstraße auf und schlug sie mit einem Regenschirm. Das war nur der Anfang: Mehrmals hatte er sich laut Anklage über einen Zweitschlüssel Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft und die Inneneinrichtung mit einem Baseballschläger demoliert. Dabei gingen zwei Glastische, zwei Schränke und ein Fernseher zu Bruch.

Auch Nachrichten wie "Ich werde deinen Freund packen und umbringen", sollen an der Tagesordnung gewesen sein. Der Angeklagte erklärte am Montag vor Gericht, am Asperger-Syndrom zu leiden.