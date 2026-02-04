Betrug mit EU-Fördergeldern? Schulleiterin steht vor Chemnitzer Gericht

Chemnitz - Ein Schulungszentrum im Vogtland kassierte über Jahre hinweg EU-Fördergelder. Allerdings soll der Träger keinen Anspruch auf die Leistungen gehabt haben. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Seit Mittwoch steht die Chefin wegen Subventionsbetrugs vor Gericht.

Andrea M. (60) steht wegen Subventionsbetrugs vor Gericht. © Chempic

Laut Staatsanwaltschaft beantragte die Geschäftsführerin des Schulungszentrums, Andrea M. (60), Fördermittel - unter anderem für Programme, um arbeitslose Menschen zu unterstützen.

Allerdings ist diese Beantragung nur rechtens, sofern keine anderen Finanzierungsmittel auf nationaler Ebene zur Verfügung stehen und beantragt wurden. Andrea soll dies fälschlicherweise den Behörden gegenüber verschwiegen haben.

Somit wurden insgesamt neun Vorhaben für das Schulungszentrum bewilligt, obwohl die Institution hierauf keinen Anspruch gehabt haben soll. Der wirtschaftliche Schaden beträgt laut Anklage 269.616 Euro.

Andrea M. muss sich daher seit Mittwoch wegen neunfachen Subventionsbetrugs vor dem Chemnitzer Amtsgericht verantworten.