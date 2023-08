Blutiges Ehe-Drama! Mann wollte Konkurrenten erstechen

Chemnitz - Es waren blutige Szenen, die sich im Februar auf dem Chemnitzer Sonnenberg abgespielten: Der Vietnamese Binh T. (53) soll so brutal auf den Liebhaber (46) seiner Ehefrau eingestochen haben, dass ihn nur eine Not-OP retten konnte. Am Chemnitzer Landgericht startete am heutigen Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Messerstecher.