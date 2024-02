Chemnitz: Nachbarschafts-Zoff eskaliert vor Gericht

In dem Wohnhaus der Albert-Köhler-Straße 46 kam es im August 2022 zu der Auseinandersetzung. © Chempic

Stefan W. gab am Chemnitzer Amtsgericht die Vorwürfe gegen ihn zu. Er erklärte jedoch, in Notwehr gehandelt zu haben, weil er zuvor von seinem Nachbarn attackiert wurde.

Was war passiert? Seit W. und sein Nachbar in der Albert-Köhler-Straße wohnten, hatten sie kein gutes Verhältnis zueinander.



W.s Nachbar soll ständig dessen Briefkasten zugemüllt haben. Als er seinen Briefkasten wieder voller Zeitungen fand, habe er sie genommen und sie auf den Balkon des Nachbarn geworfen. Daraufhin soll dieser an W.s Tür geklopft haben. Vor Gericht wurde vor allem darum gestritten, was danach geschehen sei.

Der Beschuldigte gab an, dass sein Kontrahent ihn in die Wohnung gedrängt habe. Er habe ihn am Finger verletzt und auf ihn eingetreten. Dies führte dazu, dass W. zum Spray griff - angeblich in Notwehr. Das Opfer widersprach dem und behauptete in teils gegensätzlichen Aussagen, W. habe ihn sofort nach dem Öffnen der Tür besprüht.