Drohungen und Stalking: Verschmähter Ex-Freund terrorisiert seine Angebetete

Chemnitz - Als seine Freundin mit ihm Schluss machte, drehte Kevin K. (28) durch: Er terrorisierte die junge Chemnitzerin mit über 100 E-Mails, drohte ihr schlimmste Gewalttaten an. Als er ihr erneut auflauerte, eskalierte die Situation.

Alles in Kürze

Kevin K. (28) kam am Dienstag in Handschellen vor Gericht. © Harry Härtel

Weil sie die Beziehung zu ihm beendete, entwickelte Kevin einen unfassbaren Hass auf seine Ex-Freundin.

So schrieb der abservierte 28-Jährige nicht nur insgesamt 107 wütende E-Mails. Er drohte der jungen Frau sogar extreme Gewaltexzesse an.

Am 17. Dezember 2024 eskalierte die Situation. Kevin lauerte der Chemnitzerin auf, nahm ihr das Handy weg. Einem Mann, der von der Ex gerufen wurde und ihr helfen wollte, brach Kevin die Nase mit einer Kopfnuss und schlug ihm einen Zahn aus.

Zudem schickte er Drohnachrichten an ihre Eltern, in denen er ankündigte, deren Haus und Auto anzuzünden. Ende Januar kam der Stalker schließlich in U-Haft.