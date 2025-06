Er stach vor Chemnitzer Spielothek auf sein Opfer ein: Messermann wandert für Jahre in Haft

Chemnitz - Weil ein Schuldner (42) bei ihm in der Kreide stand, griff Aziz A. (38) zum Messer - und stach zu! Das Chemnitzer Landgericht kam deswegen am Mittwoch zu einem eindeutigen Urteil. Unklar bleibt, woher der gestohlene Schmuck kommt, der beim Messermann gefunden wurde.

Alles in Kürze

Aziz A. (38) muss für fünf Jahre hinter Gitter. © Harry Härtel/Haertelpress

"Wir haben es selten, dass eine Tat so klar und deutlich auf Video aufgezeichnet wird und das Video uns dann zur Verfügung gestellt wird", so Richter Janko Ehrlich (52).

Kameras nahmen auf, wie Afghane Aziz innerhalb der Spielothek in der Annaberger Straße mit seinem Landsmann in Streit gerät. Auf dem Weg nach draußen sieht man dann, wie der Angeklagte ein kleines Messer in der Hand hält. Vor der Tür sticht er zu - das Opfer überlebte nur durch eine Not-OP.

Während die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe wegen Totschlags gefordert hatte, sah das Gericht in dem Gewaltausbruch eine gefährliche Körperverletzung. Allerdings: Bei der geforderten Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten blieb es nicht - Aziz muss für fünf Jahre hinter Gitter.