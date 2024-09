Vogtländer soll Auto und Urlaub mit Firmengeld bezahlt haben

Diana K. (56) steht wegen Beihilfe vor Gericht. © Haertelpress

Weil die nicht mehr existente Baufirma im Handelsregister Chemnitz eingetragen ist, wird seit dem heutigen Montag am dortigen Amtsgericht verhandelt.

Es sind schwere Vorwürfe, die gegen Thomas M. im Raum stehen. Er soll während seiner Tätigkeit im Namen der Firma private Verträge abgeschlossen haben.

So soll M. für sich, seine damalige Partnerin Diana K. und die Kinder ein Auto, Urlaubsreisen sowie eine Vielzahl von Bargeldabhebungen durchgeführt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Amtsgericht auf 170.170,99 Euro.

M. muss sich in 17 Fällen der Untreue verantworten, Diana K. ist wegen Beihilfe in 16 Fällen in Tatmehrheit mit Unterschlagung angeklagt.