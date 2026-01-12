Frauen zur Prostitution gezwungen? Angeklagte schweigen vor Gericht

Chemnitz - Der Mammut-Prozess um fünf Angeklagte, die vietnamesische Frauen in Chemnitz und darüber hinaus in die Prostitution gezwungen haben sollen, geht weiter. Während am Montag am Landgericht Chemnitz unter anderem Juristen aussagten, schweigen die Angeklagten noch immer.

Thi Ly V. (54) soll die "Chefin" der Bande gewesen sein. © Harry Härtel/Haertelpress

Laut Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte Thi Ly V. (54) als Chefin gewirkt haben. Zusammen mit dem "Stellvertreter" Nam K. (28) und Gustav H. (55) soll sie ein Netzwerk aufgebaut haben, in dem Frauen aus Vietnam nach Deutschland gelockt und hier in die Prostitution getrieben wurden.

Sie müssen sich wegen banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern verantworten.



Alfons S. (70) soll "Hilfe" geleistet haben, indem er Wohnungen in Chemnitz angemietet haben soll (Straße der Nationen, Zeißstraße, Turnstraße), sein Sohn Maximilian (31) soll die Versorgung geleitet haben.

Der Haftbefehl von Maximilian wurde inzwischen außer Vollzug gesetzt.