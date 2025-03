Gerichtsprozess in Chemnitz: Taxifahrer soll 16-Jährige bedrängt haben

Chemnitz - Er fuhr sie nach Hause und vergaß laut Staatsanwaltschaft die guten Sitten: Taxifahrer Rene D. (46) soll im Mai 2023 einer jungen Passagierin (damals 16) sexuelle Anspielungen gemacht und sie belästigt haben. Vor dem Chemnitzer Amtsgericht fand am heutigen Donnerstag der Prozessauftakt statt.

Rene D. (46) muss sich seit dem heutigen Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten. © Max Baumberg

Die Vorwürfe gegen Rene D. wiegen schwer: Der Taxifahrer soll den Teenager am 21. Mai 2023 von Zschopau nach Chemnitz gefahren haben. "Bereits während der Fahrt machte der Angeklagte diverse Anspielungen in Richtung der Geschädigten, wobei er sie unter anderem fragte, ob sie ihn attraktiv fände und Sex mit ihm haben möchte", so die Anklage.

Bevor die Insassin aus dem Auto ausstieg, soll Rene D. sie am Arm gepackt haben und auf den Mund geküsst haben. Der Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass er das Mädchen bereits seit zwei Jahren kannte - er habe sie schon öfters mit Freunden auf dieser Strecke gefahren. Auch habe er sich für seine Mitfahrerin interessiert - allerdings soll die Jugendliche ihm eine Abfuhr erteilt haben.

Am Tag des Vorfalls sollen nach Aussage des Angeklagten er und seine Mitfahrerin 15 Minuten im Taxi gesessen und sich unterhalten haben. Den Kuss gab es - dies soll aber auf freundschaftlicher Basis passiert sein.