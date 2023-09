Hat dieser Vater seine Tochter vergewaltigt? "Bin weder körperlich noch sexuell dazu in der Lage"

Der Angeklagte soll seine Tochter auf dem Chemnitzer Sonnenberg vergewaltigt haben. © IMAGO/HaertelPRESS

Die Taten sollen von 2018 bis 2021 geschehen sein - sowohl im russischen Irkutsk als auch auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Vor dem Landgericht Chemnitz bestritt der Vater allerdings die Vorwürfe.

Was die Staatsanwaltschaft dem seit 2019 in Deutschland lebenden Russen vorwirft, macht sprachlos: In sechs Fällen soll er seine im März 2005 geborene Tochter unter anderem zum Anal- und Oralverkehr gezwungen haben.

Die Anklage schließt die Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern und von Schutzbefohlenen sowie vorsätzliche Körperverletzung und sexuelle Nötigung ein.

Tengiz K. ist seit einigen Jahren körperlich stark beeinträchtigt. Seit 2020 soll er von der Wirbelsäule abwärts komplett gelähmt sein, aber auch schon davor war er laut eigenen Aussagen physisch stark eingeschränkt. Den Prozessauftakt am gestrigen Dienstag nahm er im Rollstuhl wahr.