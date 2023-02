24.02.2023 06:42 864 Kinder seiner besten Freunde missbraucht: Familienvater muss lange ins Gefängnis

Am Landgericht Chemnitz wurde Danilo K. (46) zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Er verging sich an Kindern seiner Freunde, auch an seiner Stieftochter (13).

Chemnitz - In Anwesenheit der Eltern spielte er den perfekten "Onkel". Doch sobald Danilo K. (46) allein Zeit mit den Kindern seiner besten Freunde verbrachte, wurde er unberechenbar. Danilo K. (46) missbrauchte drei Kinder unter 14 Jahren. © Haertelpress Mehrfach verging sich der Familienvater an drei Kindern und Jugendlichen (heute 5 bis 16), darunter seiner eigene Stieftochter (13). Dazu filmte er seine abscheulichen sexuellen Übergriffe. Das wurde ihm am Landgericht Chemnitz nun zum Verhängnis.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden die Beweisfotos betrachtet, die Danilo K. selbst mit seinem Smartphone aufgenommen hatte. Sie zeigen die Kinder nackt und in anzüglichen Posen während der Taten. Die heute 13-Jährige wurde am häufigsten missbraucht und vergewaltigt. Sie wurde in dem Glauben gelassen, K. sei ihr leiblicher Vater. So groß war das Vertrauen der Mutter. Gerichtsprozesse Chemnitz Totschlag in Chemnitzer Hinterhof: Prozess-Start gegen tätverdächtigen 20-Jährigen Doch Danilo K. ging zwischen 2017 und 2022 immer weiter. Auf die Stieftochter folgten die Kinder zweier bekannter Familien. "Wir kennen uns seit 30 Jahren. Er war 'Onkel Danilo', ging bei uns ein und aus. Die Kinder haben ihn geliebt", erzählte eine tief erschütterte Mutter (30). Weil Danilo K. vorher nicht als Sextäter straffällig geworden ist, alle Taten einräumte und den Kindern eine Aussage vor Gericht ersparte, wurde er wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Titelfoto: Haertelpress