Legosteine aus Chemnitzer Keller geklaut? Student bestreitet alles vor Gericht

Chemnitz - Hier stand wohl jemand so sehr auf das Kultspielzeug, dass er sich strafbar gemacht hat: Der Student Christos A. (36) drang im Oktober 2022 in den Keller eines Hauses in der Clausstraße in Chemnitz ein. Dort soll er versucht haben, sieben Kisten mit Legosteinen zu klauen. Dabei wurde er ertappt. Vor dem Amtsgericht stellte der Angeklagte die Sache jedoch anders dar.