Mit knapp 2 Promille am Steuer! Prozess um totgefahrene Chayenne (6) gestartet

Der mutmaßliche Todesfahrer Adrian K. (30) am Donnerstag vor dem Amtsgericht Chemnitz. © Haertelpress/Harry Härtel

Plötzlich ist alles wieder da. Für die vielen Harthaer, die Donnerstagnachmittag im Chemnitzer Amtsgericht auf der Zuschauerbank sitzen, rollen sich noch einmal die schrecklichen Bilder vom Tatort auf.

Die Eltern sind nicht erschienen. Zu schwer wiegt der Schmerz. Für sie, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, ist der Anwalt gekommen.

Laut Anklage hatte Adrian K. an jenem Freitagabend in Hartha die Kontrolle über seinen BMW verloren, geriet an eine Hauswand, prallte ab und erfasste das Kind. Unglaublich: Danach wollte er zu Fuß flüchten, konnte jedoch von Passanten festgehalten werden.

Nur ein schwacher Trost liegt über der Anklageverlesung: Die kleine Chayenne starb sofort. Sie war mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern zum Einkaufen unterwegs - die Familie musste alles mit ansehen.