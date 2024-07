Chemnitz: Drogensüchtiger Pfleger klaute Opium-Pflaster im Altenheim

Chemnitz - Die Sucht trieb Norman F. (26) an und brachte ihn schließlich am gestrigen Donnerstag vor Gericht: Der Pfleger klaute starke, opiumhaltige Schmerzmittel-Pflaster aus dem Tresor eines Altenpflegeheims in Chemnitz. Brisant: Nachdem er von seinem alten Arbeitgeber entlassen wurde, arbeitet er nun wieder als Pfleger in einer anderen Einrichtung.