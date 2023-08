Nach Millionen-Abzocke: Betrüger-Pärchen aus Chemnitz verurteilt

Chemnitz - Das Chemnitzer Ehepaar Petra B. (58) und Ronald B. (58) hatte über mehrere Jahre die Frau eines wohlhabenden Unternehmers um etwa eine Million Euro betrogen . Am heutigen Donnerstag wurden die beiden vom Landgericht Chemnitz verurteilt. Nach einer Absprache fiel das Urteil relativ mild aus.

Petra B. (58, M.) und Ronald B. (58, r.) wurden am heutigen Donnerstag wegen Betrugs jeweils zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Haertelpress

"Wir haben jeden Tag überlegt, damit aufzuhören", beteuerte Petra B. am heutigen Donnerstag vor Gericht. Doch irgendwann sei das Ehepaar immer weiter in Versuchung gekommen, sich neue Lügen auszudenken und ihr Opfer zu weiteren Überweisungen zu bringen.



Zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung kam es zu einem "Deal". Sprich: Im Falle eines Geständnisses kommen die Angeklagten mit einer glimpflichen Strafe davon. Und so wurde Petra B. - die treibende Kraft des Duos - zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, Ronald B. zu acht Monaten. Beide Strafen wurden zur Bewährung (Dauer: zweieinhalb Jahre) ausgesetzt.

Petra B. wurde in insgesamt nur sieben von 100 Betrugsfällen schuldig gesprochen, Ronald B. in nur in einem Fall. Ein Grund dafür war, dass viele Betrugsfälle heute nicht mehr zu beweisen seien. Zudem ist das Pärchen nicht vorbestraft, und die Taten liegen mehrere Jahre zurück.