Notruf missbraucht: Chemnitzer vor Gericht

Thomas S. (62) musste sich wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten. © Kristin Schmidt

Am Amtsgericht Chemnitz musste sich S. deshalb am heutigen Mittwoch wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten.

Auf Nachfrage von Richter Thomas Kaiser (60), was dagegen gesprochen hätte, den Mann einfach seinen Rausch ausschlafen zu lassen, antwortete Thomas S., dass er von ihm geschlagen worden sei.



Diese Aussage gab er jedoch zum ersten Mal vor Gericht an. S. erwähnte dies nicht während des Notrufes und auch dann nicht, als die Polizei am 22. November 2023 in seiner Wohnung in der Bruno-Granz-Straße stand. Nachdem der schlafende Mann geweckt wurde, soll dieser sich ohne Murren entfernt haben.

Letztlich wurde das Verfahren gegen eine Zahlung von 200 Euro eingestellt. Das Geld soll dem Polizeisportverein Chemnitz zugutekommen.