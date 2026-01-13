 521

Polizist klinikreif geschlagen! Prügel-Quartett verurteilt

Im Dezember 2021 hat eine Gruppe Männer im Erzgebirge einen Polizisten nach einer Corona-Party krankenhausreif geprügelt. Nun fiel im Prozess das Urteil.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Nach einer illegalen Corona-Party im Dezember 2021 in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) wurde ein Polizist von Partygängern verprügelt und kam ins Krankenhaus. Dafür wurden jetzt vier Angeklagte vom Landgericht Chemnitz wegen Körperverletzung verurteilt - einer der Männer muss ins Gefängnis.

In diesem Annaberger Club fand Ende 2021 die illegale Corona-Party statt.
In diesem Annaberger Club fand Ende 2021 die illegale Corona-Party statt.  © LausitzNews.de/Tino Link

Die vier Schläger brachten am 19. Dezember 2021 einen Polizisten zu Fall, nachdem die Ordnungshüter eine Corona-Party aufgelöst hatten, und malträtierten den Beamten dermaßen, dass er eine Nasenbeinprellung und Blutungen davontrug.

Die Angeklagten Philip L. (26) und Paul B. (27) wurden jeweils zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Pascal P. (25) bekam ein Jahr und neun Monate aufgebrummt - wieder auf Bewährung.

Paul B. (27) kommt mit Bewährung davon.
Paul B. (27) kommt mit Bewährung davon.  © Harry Härtel/Haertelpress
Pascal P. (25) bekam ein Jahr und neun Monate auf Bewährung.
Pascal P. (25) bekam ein Jahr und neun Monate auf Bewährung.  © Harry Härtel/Haertelpress
Paul B. (25) muss ins Gefängnis.
Paul B. (25) muss ins Gefängnis.  © Harry Härtel/Haertelpress
Philip L. bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.
Philip L. bekam eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.  © Harry Härtel/Haertelpress

Paul B. (25) dürfte nicht mehr lange in Freiheit leben: Er wird für drei Jahre und zwei Wochen hinter Gitter wandern.

Sowohl bei Paul B. als auch bei Pascal P. floss ein Urteil des Landgerichts Dresden mit ein.

Titelfoto: Bildmontage: LausitzNews.de/Tino Link, Haertelpress (4)

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Chemnitz: