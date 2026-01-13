Polizist klinikreif geschlagen! Prügel-Quartett verurteilt

Chemnitz - Nach einer illegalen Corona -Party im Dezember 2021 in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirgskreis ) wurde ein Polizist von Partygängern verprügelt und kam ins Krankenhaus. Dafür wurden jetzt vier Angeklagte vom Landgericht Chemnitz wegen Körperverletzung verurteilt - einer der Männer muss ins Gefängnis.

In diesem Annaberger Club fand Ende 2021 die illegale Corona-Party statt. © LausitzNews.de/Tino Link

Die vier Schläger brachten am 19. Dezember 2021 einen Polizisten zu Fall, nachdem die Ordnungshüter eine Corona-Party aufgelöst hatten, und malträtierten den Beamten dermaßen, dass er eine Nasenbeinprellung und Blutungen davontrug.



Die Angeklagten Philip L. (26) und Paul B. (27) wurden jeweils zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Pascal P. (25) bekam ein Jahr und neun Monate aufgebrummt - wieder auf Bewährung.