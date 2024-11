Polizistin mit Messer verletzt: So lange muss der Aggro-Mann in den Knast

Hartmannsdorf - Was für eine brutale Attacke! Ein Aggro-Mann (26) verletzte in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) eine Polizistin mit einem Messer. Dabei verfehlte er ihren Hals nur knapp. Nun musste sich der 26-Jährige am heutigen Dienstag vor dem Chemnitzer Amtsgericht verantworten.