Prozess nach Suff-Ausraster auf Volksfest: Schläger hätte Jungen (15) fast erwürgt

Chemnitz - Intensivtäter Stephan H. (33) geriet im vergangenen Mai auf dem Streetfood-Festival in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) mit einem 15-Jährigen derart aneinander, dass er sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz verantworten muss. Vorwurf: versuchter Totschlag!

Der Marktplatz in Annaberg-Buchholz. Hier fand im Mai 2022 das Streetfood-Festival statt, bei dem es in einer Nebenstraße zur Gewalttat kam. © Sven Gleisberg

Benjamin D. (16, Name geändert) wollte auf dem Volksfest mit Eltern und Freunden feiern, bis er auf den angetrunkenen Stephan H. traf. Der doppelt so alte H. legte sich mit dem Jungen an, weil er nach eigener Aussage glaubte, Benjamin würde einen seiner Freunde bedrängen.

Dabei kam es zum Faustkampf, auf dessen Höhepunkt der Angeklagte sein körperlich unterlegenes Opfer gegen eine Hauswand drückte und circa eine Minute lang würgte, bis er von ihm abließ.

Als der Angeklagte am Donnerstag in den Gerichtssaal geführt wurde, trug er einen Pullover mit der Aufschrift "Death Punch" (Dt.: "Todesschlag"). Das Wort passt zur Schläger-Karriere von Stephan H., der in knapp 20 Jahren 18 Vorstrafen gesammelt hat. Vor allem: Körperverletzungen, bei denen die Opfer zum Teil gewürgt wurden.

Derzeit sitzt der Mechatroniker und Vater eines Teenagers in der JVA Dresden für ein Jahr und zehn Monate ein - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.