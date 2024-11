Prozess um kiloweise Drogen: Mutmaßliche Großhändler in Chemnitz vor Gericht

Das Paket sollen sie in einer Garage in der Adelsbergstraße in Chemnitz zwischengelagert und zu einem nicht näher genannten Preis weiterverkauft haben.

Die beiden Angeklagten sollen sich laut Staatsanwaltschaft zusammengeschlossen haben, um ab dem 3. Februar 2021 Drogenpackungen zu erwerben und weiterzuverkaufen. Am selben Tag kauften sie laut Anklage, "wahrscheinlich am Stausee Oberrabenstein", ein Kilo Crystal im Wert von 18.000 Euro.

Für die Kommunikation zwischen Verkäufern und Abnehmern sollen Kryptohandys verwendet worden sein. Dabei handelt es sich um Mobiltelefone, die zur vermeintlich abhörsicheren Kommunikation eingesetzt werden.

Einem Beamten fielen dabei verdächtige Sprachnachrichten auf sowie ein Foto, das auf den Angeklagten Nick L. hindeutete.

Sowohl der in Chemnitz geborene und aktuell in Tschechien lebende Rudi O. als auch der in der JVA Leipzig sitzende Nick L. wollten sich beim Prozessauftakt am heutigen Montag am Landgericht Chemnitz nicht äußern.

Für den Prozess sind noch zwei Verhandlungstage angesetzt. Am 25. November soll es weitergehen.