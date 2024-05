Schlangen, Molche, Papageien und Co.: Chemnitzer hatte Privatzoo in seiner Wohnung

Chemnitz - Vögel, Reptilien, Amphibien und Co.: Weil er auf seinem Grundstück in der Körnerstraße in Chemnitz mehr als 290 Tiere illegal gehalten haben soll, hätte sich Peter D. (63) am gestrigen Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten sollen. Das Problem: Der Angeklagte schwänzte den Termin.