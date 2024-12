Valeriia (†9) und Chemnitzer Kardiologe: 2025 startet mit zwei großen Mordprozessen

Im März wurde die Leichte des bekannten Mediziners Klaus K. (69) im Chemnitzer Ortsteil Borna-Heinersdorf gefunden. Spezialisten der Polizei untersuchten den mutmaßlichen Tatort in der Rilkestraße. In wenigen Wochen beginnt der Prozess am Chemnitzer Landgericht. © Haertelpress

Am 8. Januar startet das Verfahren gegen die drei Angeklagten Simone I. (54), Michael C. (64) und Annegret K. (60) wegen Mordes an dem Chemnitzer Kardiologen Klaus Kleinertz (†69). Für den Prozess sind 18 Verhandlungstage angesetzt.

Am 17. Januar beginnt der Prozess um den Mord an der kleinen Valeriia (†9) aus Döbeln. Auf der Anklagebank sitzt Andrei P. (37).