Sein Killer ist weiter auf der Flucht: Trauer um Chemnitzer Kardiologen (†69)

Mehr als 100 Angehörige, Kollegen und Freunde nahmen an der Trauerfeier für Klaus Kleinertz im Schloss-Hotel Klaffenbach teil. © Maik Börner

Freunde, Familie und Weggefährten des Arztes ehrten den Chemnitzer. Eingerahmt durch die Lieder "Brothers In Arms" (Dire Straits) und "Wish You Were Here" (Pink Floyd) schaute der Getötete auf einem Foto lebensfroh zu seinen Gästen. Strohhut, Hosenträger über dem weißen Hemd, so kannten und liebten ihn die Menschen.



Trauerredner Matthias Schmid aus Niederwiesa würdigte das Leben Kleinertz'. 1995 aus Thüringen nach Chemnitz gezogen, bauten Klaus und Ehefrau Wilma eine kardiologische Praxis auf. 2005 gründete der angesehene Mediziner das MVZ im Küchwald.

"Der Kardiologe Klaus Kleinertz trug die Menschen liebevoll im Herzen", sagte Schmid.