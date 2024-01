Staatsanwalt sicher: Paar verteilte kiloweise Drogen in Chemnitz

Mohanad A. (26) muss sich seit dem heutigen Mittwoch wegen schweren Drogenhandels verantworten. © Haertelpress

Mit einer einfachen Drogenübergabe von knapp einem Kilogramm Marihuana vor der Oberschule "Am Körnerplatz" in Chemnitz fing es im September 2022 an.

Doch ab Anfang März 2023 beschlossen Mohanad A. und Luisa W. laut Anklage, "Marihuana, Haschisch und Kokain gewinnbringend zu veräußern".



Demnach soll das Pärchen ab dem Frühjahr in verschiedenen Wohnungen, zum Beispiel in der Chemnitztalstraße, Drogen gelagert und gewinnbringend weiterverkauft haben.

Die Mengen wurden dabei immer größer: Bis zu zehn Kilogramm Marihuana soll das Pärchen laut Staatsanwaltschaft an einem Tag vertrieben haben.

Der bereits in U-Haft sitzende Syrer und die zweifache Mutter äußerten sich zu Prozessbeginn nicht zu den Vorwürfen.