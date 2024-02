Streit endete in Blutbad: Messerstecher muss in die Psychiatrie

Chemnitz/Döbeln - Viktor O. (27) musste sich vor dem Chemnitzer Landgericht wegen Totschlags verantworten. Der junge Mann hatte im Mai 2023 einen Bekannten in dessen Wohnung in Döbeln erstochen. Dafür schickte ihn das Chemnitzer Landgericht nun jahrelang in die Psychiatrie.