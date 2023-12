Teilzeit-Student (46) schlug 2613-mal zu: Sein Sammeltrieb legte Galeria-Parkhaus lahm!

Chemnitz - Andere sammeln Modelleisenbahnen und Briefmarken - Torsten S. (46) hortete Tausende Coins aus den Parkautomaten der Tiefgarage der Galeria-Filiale in Chemnitz . Wegen Unterschlagung musste er sich am heutigen Donnerstag vorm Amtsgericht verantworten.

Teilzeit-Student Torsten S. (46) stand am heutigen Donnerstag wegen Unterschlagung vor Gericht. © Haertelpress

Torsten S. gab vor Gericht eine kurze Begründung für seinen Sammeltrieb: "Seit meiner Kindheit sammele ich Münzen", so der Teilzeit-Student.

Er gab zu, in der Zeit von November 2022 bis August 2023 sage und schreibe 2613 Münzen (Wert: 16.984,50 Euro) aus der Tiefgarage der Galeria-Filiale in Chemnitz mitgenommen zu haben. An einem Abend gelang es ihm sogar, 300 Coins abzustauben!



So kurios der Fall ist, so gerissen ging S. bei seinen Taten vor. Laut Galeria-Mitarbeiterin Sandra Prause (47) hielt S. stets vor einer Schranke an und ließ sich eine Park-Münze geben. Doch anstatt durch die nun offene Schranke zu fahren, legte S. den Rückwärtsgang ein und fuhr durch die Schranke daneben - nicht ohne einen weiteren Coin einzustecken.

Irgendwann bemerkte der Betreiber des Parkhauses, dass etwas nicht stimmen kann: Bei all den entwendeten Coins zeigte das Parkhaus nämlich nur noch "Besetzt" an - obwohl es noch viele freie Flächen gab. Durch Videoaufnahmen wurde S. dann überführt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im September fand man die Münzen, die Torsten S. ohne Murren herausgab.