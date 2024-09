Im Treppenhaus totgeprügelt! Bekannter Schläger vor Chemnitzer Gericht

Chemnitz - Rocco M. (38) soll in einem Chemnitzer Plattenbau einen Bekannten (34) mit Faustschlägen und Tritten zu Tode geprügelt haben. Deshalb muss er sich seit dem heutigen Montag wegen Totschlags vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten.

Rocco M. (38) muss sich wegen Totschlags verantworten. © Haertelpress

Die Details der Anklage sind erschütternd: Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch das Treppenhaus eines Plattenbaus in der Chemnitztalstraße am 7. Februar 2021 schlug der Angeklagte seinem Opfer "mehrmals mit seinen beiden Fäusten ins Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden ging", so Staatsanwalt Stephan Butzkies (56).



Danach soll Rocco auf seinen Bekannten mehrfach eingetreten haben, sodass dieser am Kopf stark verletzt wurde. René M. atmete Blut infolge eines Nasenbeinbruchs ein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er starb noch am Tatort. Derzeit sitzt der Angeklagte in Strafhaft, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und anderer Delikte.

Zum Prozessauftakt äußerte sich der Gerüstbauer nicht zu der Bluttat, überließ seinem Anwalt das Wort. Verteidiger Curt-Matthias Engel (56) vertritt die These: "Er war es nicht". Grund: Es könne noch einige andere Tatverdächtige geben, so der Verteidiger.