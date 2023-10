31 Brände gelegt? Zweifache Mutter als Serien-Zündlerin vor Gericht

Dresden - Die Anklage ist sich sicher: Sandra S. (37) zündelte in Coswig, Radebeul und Meißen 31-mal! Die Kassiererin soll damit einen Schaden von 180.000 Euro verursacht, Menschenleben gefährdet haben. Gegen die zweifache Mutter wird nun am Landgericht Dresden verhandelt. Sie schweigt zu den Vorwürfen.

Sandra S. (37, r.) wurde mit Ruß an den Händen an einem Brandort erwischt.

Von Juni 2020 bis September 2022 hielt die mutmaßliche Zündlerin laut Ermittler Feuerwehr und Polizei auf Trab, verunsicherte Anwohner. So brannte es bis zu fünfmal pro Nacht!

Waren die Flammen an einem Container gerade gelöscht, fackelte bereits der nächste.

Aber die Brände griffen auch auf Wohnhäuser, Umfriedungen oder gar einen Gasthof über. So entstand bei einem Feuer in Altkötzschenbroda im Oktober 2021 ein Schaden von 100.000 Euro!

In Meißen zog nachts der Rauch einer brennenden Tonne ins offene Fenster eines Kinderzimmers. Das Mädchen (2), welches darin schlief, musste in die Klinik gebracht werden. Wenig später brannte es dort aber wieder!

Als Sandra dann bei einem Kellerbrand in ihrem Wohnhaus mit Ruß an den Händen erwischt wurde, rollten die Ermittlungen an. Und die ergaben, dass es oft nach Zoff mit ihrem jeweiligen Freund brannte, nicht selten da, wo sie wohnten.