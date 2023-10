38-Jährige niedergestochen: Ist die Beschuldigte nur vermindert schuldfähig?

Die Beschuldigte wird sich schon bald vor dem Landgericht in Dresden verantworten müssen. © Monika Skolimowska/ZB/dpa

Der 23-Jährigen wird vorgeworfen, am 22. Juni gegen 14.30 Uhr eine Frau in Hohnstein (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) attackiert zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte.

Die 38-Jährige stand zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus und wollte das Treppenhaus betreten. Die mutmaßliche Täterin sei in diesem Moment auf sie zugelaufen und habe sie mit einem Messer in Tötungsabsicht angegriffen.

Die 38-Jährige erlitt oberhalb des Schulterblattes Schnittverletzungen. Sie konnte flüchten und alarmierte die Polizei. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Deutsche wurde zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Beschuldigte wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seit dem 23. Juni in Untersuchungshaft. Sie ist geringfügig und nicht einschlägig vorbestraft.