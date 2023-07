"Hilfeschrei des Patienten nicht gehört": Ärztin nach tödlicher Fehlentscheidung verurteilt!

Dresden - Zwanzig Jahre lang kümmerte sich eine Ärztin (53) in einem Dresdner Fachkrankenhaus engagiert um psychisch kranke Patienten. Kollegen beschreiben sie als "zuverlässig" und "fürsorglich". Doch im Juni 2020 beging die Medizinerin einen fatalen Fehler. Nun wurde sie vom Amtsrichter in Dresden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Patient weggeschickt: Eine Dresdner Fachärztin wurde gestern für einen tödlichen Fehler verurteilt. © Bildmontage: Thomas Türpe, 123rf/olegdudko

"Es war ein Hilfeschrei des Patienten und der wurde nicht gehört", so die Staatsanwältin im Prozess gegen die Ärztin.

Das war passiert: Nachts kam ein damals 29-jähriger Dresdner in die Notaufnahme einer Klinik. Mit Schnittwunden in den Unterarmen. Die Chirurgin versorgte ihn, bekam mit, dass der Patient Suizidgedanken hegte, schon früher in der Fachklinik behandelt wurde und dahin wieder wollte.

"Ich habe daher die diensthabende Ärztin dort angerufen, weil ich eine Einschätzung brauchte", so die Chirurgin im Zeugenstand. "Ich bin mir sicher, dass sie gesagt hat, dass er sich nicht umbringen wird."

Statt einer sofortigen stationären Aufnahme des - obendrein in der Fachklinik bekannten - Patienten empfahl die Fachärztin, dass der junge Mann sich später ambulant vorstellt.