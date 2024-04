Amokfahrt durch Dresden: Rasender Drogen-Kurier verurteilt

Quer durch die Friedrichstadt in Richtung Hauptbahnhof ging die Hatz. Über rote Ampeln, auf Schienen, über Bordsteine und viel zu schnell.

"Ich hatte ja Drogen dabei und keinen Führerschein", so der Angeklagte, dem die Lizenz Tage zuvor entzogen worden war.

Seine rasante Fahrweise fiel der Polizei an der Hamburger Straße auf. Die Beamten fuhren hinterher, wollten ihn kontrollieren. Doch sogar Blaulicht ignorierte Aoudy.

Im Oktober 2021 kam Aoudy (geboren in Syrien, nach eigenen Angaben staatenlos) im Polo nach Dresden . An Bord: seine Freundin (damals 17), der er auch noch einen Joint reichte, sowie 46 Gramm Crystal und 109 Gramm Marihuana. Und auch der Fahrer hatte Drogen im Blut.

Der Kurierfahrer hatte auch 46 Gramm Crystal dabei. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa

In den Tunnel am Wiener Platz fuhr der Polo gar in entgegengesetzter Richtung. "Es ist Glück, dass wir nicht im Krankenhaus landeten", sagte auch seine Lebensgefährtin.

Bei der Amokfahrt wurden ein Audi und ein Polizeifahrzeug demoliert, zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet. "Das nahmen sie alles in Kauf, um abzuhauen", so der Richter.

Die Drogen flogen während der Fahrt aus dem Fenster. Höhe Polierstraße dann blieb der Polo mit platten Reifen liegen. Aoudy rannte zwar davon, wurde aber gestellt. Fast vier Monate saß er in U-Haft, musste sich seither bis zum Prozess regelmäßig bei der Polizei melden.

Der Amtsrichter verurteilte den rasenden Drogenkurier nun zu zwei Jahren Haft. Die Strafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt.