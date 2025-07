Angeklagter bestreitet Überfall: Wie harmlos war sein "Routinebesuch"?

Dresden - Das Opfer dachte, die angekündigte Hausverwaltung klopfe an die Wohnungstür - und öffnete. Doch laut Anklage stürmte Kristijan S. (35) im Mai 2024 in die Wohnung des Tunesiers (54) in der Dresdner Innenstadt. Der Putzmann wurde verprügelt, bedroht und mit Kabelbindern an die Heizung gefesselt. Dann türmte Kristijan mit dessen Tresor und 17.000 Euro Inhalt. Nun ist Prozess gegen den Serben am Landgericht Dresden. Er bestreitet die Tat.